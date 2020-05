Her yıl Mayıs ayında kutlanan bir Anneler gününe daha çok kısa bir süre kaldı. Milyonlarca insan bu anlamlı günde annesini mutlu etmek için türlü sürprizler yapacak. “Anneler Günü ne zaman?” ve “Anneler Günü Mayıs ayının kaçıncı pazar günü?” sorularının cevabı, Mayıs ayının gelmesiyle birlikte en çok arananlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Annelerini bu özel günde mutlu etmek isteyenlerin araştırma konuları arasında hediyeler de önemli yer tutuyor.

Dünyanın farklı şehirlerinde tarihi değişen Anneler Günü, en yaygın şekliyle mayıs ayının ikinci haftasında kutlanır. Özellikle bu özel günü annelerinden uzakta geçirecek olanlar, şimdiden Anneler Günü sözlerini inceleyerek duygularını ifade edebilecek kelimeleri bulmaya çalışıyor.

2020 Anneler Günü ne zaman kutlanacak?

Anneler Günü bu yıl 10 Mayıs Pazar gününe denk geliyor. Annelerin toplumdaki yerinin ve öneminin hatırlatıldığı bu anlamlı günde zamanın büyük bir bölümü annelere ayrılıyor, hediyeler alınıyor ve anneliği yücelten sözler paylaşılıyor.

Anneler Günü nasıl ortaya çıktı?

Anneler ve annelik kutlamaları, ana tanrıçaları Rhea ve Kibele'nin şerefine festival düzenleyen antik Yunanlılara ve Romalılara kadar dayanır. Amerika Birleşik Devletleri'nde kutlanan Anneler Günü'nün kökenleri 19. yüzyıla kadar uzanmaktadır. İç Savaştan önceki yıllarda, Batı Virginia'daki Ann Reeves Jarvis, yerel kadınlara çocuklarına nasıl iyi bakacaklarını öğretmek için Anneler Günü Çalışma Kulüpleri' nin başlamasına yardımcı oldu. Bu kulüpler daha sonra hala iç savaşa bölünmüş olan ülkenin bir bölgesinde birleştirici bir güç haline geldi. 1868'de Jarvis, annelerin uzlaşmayı teşvik etmek için eski Birlik ve Konfederasyon askerleriyle bir araya geldiği “Anneler Dostluk Günü”düzenledi.

Anneler Günü'ne bir başka aracı, kölelik karşıtı ve elçi Julia Ward Howe oldu. 1870 yılında Howe, "Anneler Günü Bildirgesi" ni yazdı ve annelerin dünya barışını teşvik etmelerini istediklerini belirten bir harekete geçirme çağrısı yaptı. 1873'te Howe, bir “Anneler Günü Barış Günü” için 2 Haziran'da kutlanacaktı.

Anneler Günü öncüleri arasında 1870'lerde, Albion, Michigan'da yerel bir Anneler Günü'ne ilham veren bir temperance aktivisti olan Juliet Calhoun Blakely yer alıyor. Bu arada Mary Towles Sasseen ve Frank Hering'in ikilisi, 19'uncu yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında bir Anneler Günü düzenledi.

ANNELER GÜNÜ İÇİN ONLINE ALIŞVERİŞ YAPACAKLARA 11 UYARI!

Bu yıl 10 Mayıs tarihine denk gelen Anneler Günü için Koronavirüs pandemisi nedeniyle evden çıkamadığımız bu dönemde hediye almak isteyenler, her zamankinden daha fazla online alışverişi tercih ediyor. Bu durumu kazanç kapısı olarak gören siber suçlular ise internetten hediye almak isteyen kullanıcıları büyük indirimler, etkileyici kampanyalar ve hediye teklifleri ile kandırarak sahte sitelere yönlendirip kredi kartı ve kişisel bilgileri ele geçirmeye çalışıyor. Dünyada 500 milyondan fazla kullanıcıyı koruyan Bitdefender Antivirüs’ün Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, Koronavirüs pandemisi nedeniyle hediyesini internetten alacaklara özellikle sanal kart kullanmalarını öneriyor ve güvenli Anneler Günü alışverişi için 11 ipucu paylaşıyor.

1. Banka kartı ve kredi kartı yerine sanal kart tercih edin. Kredi kartları, banka kartlarına göre daha fazla koruma sağlıyor ama güvenlikte ikisinin de üstüne çıkan sanal kartları kullanarak ek koruma katmanı yaratabilirsiniz. Kredi kartı yerine geçen sanal kartlar, siber dolandırıcılığa karşı güvende olunmasına yardımcı oluyor.

2. Abartılı kampanya, indirim ve hediye tekliflerine itibar etmeyin. Eğer gördüğünüz bir indirim gerçek olamayacak kadar cazipse, büyük bir olasılıkla gerçek değildir. İndirimin gerçek olduğunu düşünüyorsanız yeni bir tarayıcı açarak web sitesinin adresini doğrudan bu adres çubuğuna yazın. Her ne olursa olsun online alışverişiniz için mutlaka düşük bakiyeli bir sanal kart kullanın.

3. Bilinen web sitelerinden alışveriş yapın. En iyi fırsatlar bazen hiç duymadığınız web sitelerinden gelir. Bu fırsatlara ihtiyatlı yaklaşmakta fayda var. Bilmediğiniz bir web sitenin arkasında, umduğunuz gibi bir şirket bulunmayabilir ve aktardığınız tüm veriler an itibariyle online hesaplarınıza erişmeyi deneyebilecek üçüncü bir tarafın elinde olabilir.

4. Anneler Günü temalı içeriklere hemen kanmayın, gelen maillerin adresini ve doğruluğunu kontrol edin. Kötü niyetli kişilerin göndereceği linklere tıkladığınız anda tüm kişisel bilgileriniz dolandırıcıların eline kolayca geçebilir. İyi niyetli gibi gözüken tebrik kartlarının arkasında da kötü planların olabileceğinden şüphe edin. Düşünmeden gireceğiniz linkler sizi virüs bulaştıran sitelerin avı haline getirebilir. Bir tanıdığınızdan gelse dahi kendisi ile iletişime geçip teyit edin.

5. E-postalardaki ve sosyal ağlardaki bağlantılara çok dikkat edin. Kimlik avı, insanlardan kişisel bilgilerini almanın en yaygın yoludur. Siber suçlular, Anneler Günü için de gerçeğine birebir benzeyen paravan siteler kullanarak, sizi tuzağa düşürebilir.

6. Mağazaların web siteleri yerine uygulamalarını kullanın. Siteler yerine mağazanın uygulamasını kullanmak, uygulamaların ele geçirilme ihtimali daha düşük olduğundan satın alımları daha güvenli kılıyor. Eğer mutlaka site üzerinden alışveriş yapmak istiyorsanız, alışveriş yaptığınız sitenin SSL sertifikası kullandığından emin olun.

7. Adresinde yalnızca HTTPS bulunan web sitelerini kullanın. Online alışveriş genellikle hassas bilgilerin web siteleriyle paylaşılmasıyla yapılır. HTTP bağlantılar üzerinden gönderilen veriler ise şifrelenmez. Online alışveriş yaptığınız sitede HTTPS yoksa saldırgan verilerinizi çalabilir.

8. Hesaplar ve finansal işlemler için iki faktörlü kimlik doğrulama kullanın. iki faktörlü kimlik doğrulama, bir hesabı güvence altına almak için harika bir yoldur. Siber dolandırıcı, bir hizmet için sizin giriş bilgilerinizi ele geçirmiş olsa bile, telefonunuz veya e-postanıza da erişmesi gerekeceği için daha fazla güvende olursunuz.

9. Her zaman güçlü şifreler kullanın. Bu öneriden bıkmış olsanız bile, özellikle online alışveriş yapacağınız siteler için karmaşık şifreler kullanmalısınız. Lütfen, aynı şifreyi birden fazla web sitesinde ve e-posta hesabınızda kullanmayın. Farklı hesaplarda birbirinden değişik, uzun, rakam ve harf kombinasyonlarıyla oluşturulmuş güçlü şifreler kullandığınıza emin olun. Klasik şifreler dışında biyometrik doğrulama yöntemlerinden faydalanmak da güvenliği oldukça artırıyor.

10. Kredi kartlarınız için uyarıları ayarlayın. Çoğu banka, yapılan her işlemden sonra SMS ya da e-posta ile bilgilendirme özelliğini kullanıcılarına sunmaktadır. Bu sayede çalınan bir kredi kartı kullanıldığında fark edip kullanımını kapatabilirsiniz. Hesap özetlerini ve kredi kartı ekstrelerini kontrol edin. Online alışveriş yaptıktan sonra hesap özetinde yada kredi kartı ekstresinde şüpheli bir harcama görürseniz hemen bankanızla iletişime geçin.

11. Bilinen, ödüllü ve kapsamlı bir güvenlik çözümü kullanın. Tek seferde Windows, Mac OS, Android ve iOS cihazlarınızı korumak istiyorsanız, Bitdefender Total Security 2020, sizin için mükemmel seçimdir. Bitdefender Total Security 2020 ürünü, en gelişmiş zararlı yazılımlara karşı bile zırhlı koruma sağlar ve birden fazla platformda bulunan cihazlarınızdaki kişisel verilerinizi sistem performansını düşürmeden korumak için tasarlanmış özelliklere sahiptir.

Anneler Günü kutlama mesajları ve sözleri

Mesafeler uzak olsa da yüreğim hep seninle canım annem… Anneler Günün kutlu olsun!

Yüreğindeki sınırsız sevgi ve sabır için çok teşekkürler canım anneciğim… Anneler günün kutlu olsun!

Anneler günün kutlu olsun ANNEM! Her zaman söylemesem de seni çok sevdiğimi bir tek sen biliyorsun…

Ah, o tatlı gülüşüne, sevecen gözlerine, şefkatli yüreğine, hele bir de yavrum deyişine ölürüm senin Annem. Anneler Günün kutlu olsun anneciğim.

Gökyüzünden bir yıldız kayar, dilek tutarız. Annem gözlerini kapar bütün dilekleri benim içindir. Ellerinden öperim… Anneler Günün Kutlu Olsun!

Senin kucağın, senin merhametin, beni yaşama bağlıyor sevgili anneciğim! Anneler Günün kutlu olsun.

Beni benden çok sevdiğine inandığım tek insan, ANNEM ellerinden öperim. Gücüme güç, umuduma umut katan annem Anneler günün kutlu olsun!

Her zaman senin karşında masum ve sevgine muhtaç bir çocuk ruhuyla dururum. Çünkü sen benim annemsin. Beni benden çok tanıyansın, bilensin. Bana sarıldığın zaman tüm dertlerimi yok edensin. Anneler Günün kutlu olsun ey aziz kɑdın, annem!..

Sen evimizin kraliçesi, başımızın tacısın, en aziz varlığımız. Anneler Günün kutlu olsun annem!

Her şeye değer senin sonsuz sevgin… Annem annem… Anneler günün kutlu olsun biricik meleğim.

Beni benden çok sevdiğine inandığım seçkin insan, benim güzel annem. Seni çok ama çok seviyorum.

Dün sana kızdıklarımı bugün ben yapıyorum anne. Çünkü aslında senin küçük bir kopyanım. Umarım senin kadar sevgi dolu olurum Annem.

Anneciğim benim, hüznümü sevince dönüştüren tek insansın. Anneler Günün kutlu olsun anneciğim…

Sen hayatımın kutup yıldızı oldun. Nereye gidersem gideyim ışığının altında sevginle uyudum. Doğru yolu buldum. Seni çok seviyorum Annem.

Bir günümde değil her günümdesin. Her gün her saniye benimlesin. Her zaman bana destek oldun. Sen benim için çok özelsin. Anneler günün kutlu olsun.

Kelimelerle anlatılamayan fedakarlık ve karşılıksız sevgiyi tarif et desen bana herhalde sadece “ANNE” derdim. Anneler Günün kutlu olsun Annem.

Sesimi duyan tek insan… Anneler Günün kutlu olsun benim bitanecik anneciğim…

Bana hayat veren ve hayatı öğreten biricik anneme sevgilerimle…

Bu dünyadaki en güvenli sığınağım senin kucağın. Benim annem olman bu dünyadaki en büyük şansım. Seni seviyorum Annem.

Benim için her şeye katlanan, her zaman yanımda olan, değeri biçilemeyen dünyanın en güzel annesine… Anneler Günün kutlu olsun Anneciğim.

Bütün acılar üstüme yağınca sen bana açılan şemsiyesin annem. Seni çok seviyorum…

Anneciğim benim, hüznümü sevince dönüştüren tek insansın. Anneler günün kutlu olsun anneciğim…

Dün, bugün ve yarın… Daima seni sevdim, hep seveceğim. Bizimki bitimsiz, tanrısal bir sevgi… Anneciğim, Anneler Günün kutlu olsun.

Dünyada hiçbir şeyi seni sevidiğim kadar sevmedim. Anneler Günün kutlu olsun!

Dünyada kimseyi seni sevdiğim kadar sevemem, bağlanamam. Anneler Günün kutlu olsun canım annem…

Sen benim koruyucu meleğimsin. Ellerinden öperim anneciğim.

Gücüme güç, umuduma umut katan annem… Anneler Günün kutlu olsun!..

Sana binlerce kez teşekkür etsem azdır. Sen benim hayat ışığımsın, Annemsin. Varlığımın tek nedeni… Anneler Günün kutlu olsun anneciğim.

Anneciğim, bir günümde değil her günümdesin. Annem olman dünyadaki en büyük şansım, iyi ki varsın. Seni çok seviyorum annem.

Senin kucağın, senin merhametin beni yaşama bağlıyor sevgili anneciğim. Anneler Günün kutlu olsun…

Dünyanın en güzel annesine… Anneler Günün kutlu olsun…

Anneciğime kalpten sevgilerimle…

Sabırlısın, sıcaksın, şefkatlisin, koruyucumsun, bağışlayansın… Annemsin. Seni çok seviyorum.

Eğer bana gözlerinle değil de kalbinle bakmış olsaydın, seni ne kadar sevdiğimi çok iyi anlardın… Anneler Günün kutlu olsun.

Sen evimizin kraliçesi, başımızın tacısın… En aziz varlığımız. Anneler Günün kutlu olsun anneciğim.

Meğer dilimdeki ve beynimdeki en güzel kelime senin adınmış. Sana her seslenişimde ya acım diniyor ya da sevgim coşuyor…

Magnetler

Photoshop, Microsoft Paint gibi bilgisayar programlarıyla hazırlayacağınız anneler günü hediye metinlerinin çıktılarını alıp, şehirinizdeki fotokopici veya baskı merkezlerine bu çıktısını aldığınız materyalleri küçük magnetlere işletip, buzdolabı magneti olarak hediye verebilirsiniz. Anneniz, buzdolabını her açtığında magnetleri okuyup her gün mutlu olmasını sağlayabilirsiniz.

- Annenize plaket verin!

İnternet veya ilgili dükkanlardan oldukça ucuza plaket hazırlatabilirsiniz. Bu çeşit anneler günü hediyeleri genel olarak 30 ila 90 TL arasında değişiklik gösterebiliyor. Ancak internetten sipariş vermemekte fayda var. Kargolar birkaç gün içerisinde ulaştığı için geç kalabilirsiniz.

-Akıllı bileklik, akıllı saat vs de değerlendirilebilir

Anneler günü hediyesi olarak akıllı bileklikleri de değerlendirebilirsiniz. Akıllı bileklikler, akıllı saatlere nazaran daha ekonomik ve daha kolay bir alternatif oluşturabilir. Anneler sağlık konusunda epey detaylı düşünürler. Sağlıklarını bir saat ile takip edebilmeleri, hoşlarına gidebilir! Bununla birlikte bu tip akıllı bileklikler akıllı telefonlarla uyumlu çalıştığı için, çağrı alındığında bu akıllı bileklikler de kullanıcıyı uyarabiliyor. Böylece 'anneye telefon duyuramama' sorunsalı da ortadan kalkabilir.

- En çok kullandığı cümleleri kupaya bastırın!

Çalışan anneler için güzel bir hediye alternatifi olabilir. Herhangi bir kupa satın alarak, baskı merkezlerine kupanın üzerine 'en çok kullandığı anne sözlerini' bastırabilirsiniz.