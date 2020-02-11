Ankiloz sözcük anlamı ile kaynaşma yani eklemlerin birleşmesi anlamına gelir. Spondilit ise omurgada meydana gelen inflamasyondur. Bu iki durum birleştiği zaman bölgede hareket etme zorluğu ve önemli ağrıların ortaya çıkması anlama meydana gelmektedir.

Ankilozan Spondilit Hastalığı

Bu hastalık genel anlamı ile iltihaplı bir romatizmadır. Daha çok genç yaşlarda ortaya çıkar. Omurganın son kısmı ile beraber leğen kemikleri arasında bulunan sakroiliyak eklemleri üzerinde iltihap ile beraber romatizma ortaya çıkar. Sadece omurgayı değil aynı zamanda kasların kemiklere yapışan kısmını da olumsuz şekilde etkilemektedir. Zaman içerisinde önemli ağrılar ile beraber hareket yeteneğini minimum seviyeye çeker. Yaşam kalitesini önemli ölçüde kısıtlayan bu hastalık için mutlaka doğru egzersizler ele alınmalıdır.

Ankilozan Spondilit Hastalığı Nasıl Tedavi Edilir?

Öncelikle bu hastalık için tedavi ilaç yöntemidir. Uzman doktor kontrolünde yapılan tedavi ile beraber, en az bu yöntem kadar egzersiz mutlaka ele alınması gereken unsurdur. Sağlıklı ve kaliteli bir yaşama kavuşabilmek için genel anlamda zaten egzersiz önemlidir. Ancak bu tür eklemler üzerinden geçen romatizma hastalıkları için, kasların ve kemiklerin daha etkin çalışma potansiyele sahip olmasına fırsat verir. Öncelikle kas yapısını ve daha sonra iskelet bölümünü etkileyen bu hastalık için, düzenli egzersiz yaşam kalitesi konusunda hayat kurtarıcıdır.

Ankilozan Spondilit İçin Solunum Egzersizleri

- Öncelikle burnunuzdan derin bir nefes aldıktan sonra yavaşça verin. Özellikle nefes verişiniz daha uzun olmalıdır.

- Elinize göğsünüze koyarak nefesinizin yükseldiğini hissedebilirsiniz.

- Burnunuzdan karnınıza doğru derin bir nefes alarak yeniden uzun şekilde verin.

Ankilozan Spondilit İçin Omuz Egzersizleri

- Parmak uçlarınız yukarı bakacak şekilde kollarınızı kaldırıp omuz hizasına doğru indirin.

- Ayrıca kolları baş hizasına kadar açarak tekrar kapatın.

- Kollar omuz ile dirsek bölümünden 90 derece açıyla kıvrık olması gerekir.

Ankilozan Spondilit Hastalığı İçin Kalça Egzersizi

- Öncelikle düz bir zemine sırt üstü uzanın.

- Daha sonra elinizle bacaklarınızı kavrayarak göğsünüze doğru çekin.

- Bu şekilde bacaklarınızı sağa ve sola doğru hareket ettirin.

- Daha sonra yeniden ayaklarınızı salın.

Ankilozan Spondilit Hastalığı İçin Boyun Egzersizleri

- Dik bir pozisyonda düz bir duvara dayanın ve derin bir nefes alıp verin,

- Elleri arkadan birleştirmek suretiyle kürek kemiklerini sıkıştırın ve 5 saniye bekleyin,

- Elinizi kalçanıza dayamak suretiyle geriye doğru mümkün olduğu kadar eğilin,

Hareketleri ortalama gün içerisinde 30 dakika süre vererek gerçekleştirebilirsiniz. Ele alacağınız set size kalmıştır.

Ankilozan Spondilit Hastalığı İçin Beslenme ve Öneriler

Bu hastalık için en önemli unsurlardan biri beslenmedir. Mutlaka sağlıklı besin kaynakları tüketilmeli; en önemlisi tüketim yapılırken mutlaka denge yakalanmalıdır. Mevsimsel salata ve yeşillikleri ağırlık vermeniz önemlidir. Ayrıca eklem ve kas ile kemik bölümleri güçlendirmek adına protein kaynaklı yiyecekleri mümkün olduğu kadar tüketmelisiniz. Bu konuda yaşadığınız ankilozan spondilit hastalığı için doktor kontrolü altında bir diyet uygulayabilirsiniz.

Ankilozan Spondilit Hastalığı Konusunda Egzersizler

İltihaplı bir romatizmal hastalık olarak öne çıkan ankilozan spondilit sorununu mutlaka ciddiye almalısınız. Özellikle zamanında doğru egzersizleri ele almamak ve dengeli beslenmemek, boyun ve omuz kısımlarında zamanla çok daha ciddi sorunların meydana gelmesine sebebiyet verebilir.







