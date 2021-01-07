Ankaraspor'dan flaş iddia! Testi pozitif oyuncu oynadı
TFF 1.Lig 12.hafta erteleme maçında Adanaspor deplasmanda Ankaraspor'u 2-0 mağlup ederken ev sahibi takım sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım yaptı. Ankaraspor, 3 gün önce yapılan Covid-19 test sonucu pozitif olmasına rağmen bir oyuncunun görev yaptığını ve bu konuda açıklama beklediklerini duyurdu
TFF 1.Lig 12.hafta erteleme maçında Adanaspor deplasmanda Ankaraspor'u 2-0 mağlup ederken ev sahibi takım sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım yaptı.
Ankaraspor'dan açıklama şu şekilde; Adanaspor müsabakasında bir oyuncu, 3 gün önce yapılan Covid-19 test sonucu pozitif olmasına rağmen akreditasyonu yapılmadan doğrudan esame listesine yazılmak suretiyle oynatılmıştır. TFF'den ve ilgililerden açıklama bekliyoruz.