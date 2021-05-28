Ligin bitimine 8 hafta kala tekrardan göreve geldiğim Ankaraspor ile karşılıklı anlaşarak yeni sezonda devam etmeme kararı almış bulunmaktayız. Ankaraspor’a yeni hedefleri doğrultusunda sonsuz başarılar dilerim. İnanıyorum ki; yeniden eski günlere geri dönüp hak ettikleri ligde mücadelelerini sürdürecekler. Başkanımız Mehmet Emin Katipoğlu’na, bizlere her an dua eden taraftarlara, üzerimizde emeği olan herkese; Umutsuzluğun umudu yenmesine izin vermeyip son ana kadar mücadelemizin sürmesi adına çaba sarf eden futbolcularıma, teknik ekip arkadaşlarıma, kulüp çalışanlarına ayrı ayrı teşekkürlerimi iletiyorum.

Küme düşmesi neredeyse kesinleşen takımın başına geçtikten sonra oynattığı futbolla takdir toplayan Mehmet Ak'a 1. Ligden teklifler var. Genç hoca yoluna hedefi olan bir takımda devam etmek istiyor.

Ömer Necati Albayrak