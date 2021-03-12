Ankaraspor, Spor Toto 1. Lig’in 26. haftasında 14 Mart Pazar günü deplasmanda Bursaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ümit Özat yönetiminde Batıkent Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü.
Isınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, 5’e 2 top kapma oyunuyla devam etti. Başkent ekibi, idmanın ikinci bölümünde 4 farklı takım halinde dönüşümlü dar alanda çift kale maç yaptı.
Antrenmana hafif adale ağrısı bulunan Aydın Karabulut katılmazken, tedavisi devam eden Doğukan Efe takımdan ayrı fizyoterapist gözetiminde çalıştı. (AA)