Ankaraspor, teknik direktör Mustafa Özer ile anlaştı

İsmet Taşdemir ile karşılıklı olarak yolların ayrıldığını açıklayan Başkent ekibi, sezon sonuna kadar Mustafa Özer ile anlaştıklarını bildirdi.

Ankaraspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Teknik Direktörümüz İsmet Taşdemir ile bugün itibarıyla karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Taşdemir ve ekibine kulübümüze vermiş oldukları hizmetlerden ötürü teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz. İsmet Taşdemir’in yerine sezon sonuna kadar anlaşmaya vardığımız Mustafa Özer yeni teknik direktörümüz olmuştur. Teknik Direktörümüz Mustafa Özer ve ekibine hoş geldin der yeni görevinde başarılar dileriz."