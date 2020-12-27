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Ankaraspor - Samsunspor maç sonucu: 1 - 2

Samsunspor, 16.hafta maçında Ankaraspor'u deplasmanda 2-1 yendi ve zirve takibini sürdürdü. Son 3 maçını galip bitiren Samsunspor böylece 30 puanla 3.sıraya yükseldi

27 Aralık 2020, Pazar 21:06 Son Güncelleme:
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Ankaraspor - Samsunspor maç sonucu: 1 - 2

TFF 1. Lig’in 16. haftasında Ankaraspor sahasında karşılaştığı Yılport Samsunspor'a 2-1 mağlup oldu.

Stat: Osmanlı

Hakemler: Onur Özütoprak, Oğuz Terzi, Deniz Caner Özaral

Ankaraspor: Berk Balaban, Ali Ülgen, Gökhan Akkan, Mete Çelik, Fatih Kızılkaya, Halil İbrahim Esen (Bulbwa dk. 83 ?), Erdem Çetinkaya (Etame dk. 62), Barış Zeren (Doğukan Efe dk. 77), Stanojevic, Erıc Ayuk (Umar dk. 83 ?), Beykan Şimşek

Yedekler: Emre Koyuncu, Muzaffer Doğan, Mehmet Tuğrul Başkan, Furkan Eliaçık, Levent Gülen, Ali Rıza Kılıç

Teknik Direktör: Mehmet Ak

Yılport Samsunspor: Nurullah Aslan, Rahman Buğra Çağıran, Erhan Kartal, Erkam Reşmen, Guido Koçer (Ahmethan Köse dk. 65), Boli, Oppong, Gökhan Alsan (İlyas Kubilay Yavuz dk. 65), Ferhat Çulcuoğlu (Ercan Yazıcı dk. 83 ?), Oğuz Gürbulak (Yalçın Kılınç dk. 90+4 ?), Burak Çalık (Enes İslam İlkin dk. 83 ?)

Yedekler: Ahmet Altın, Plumain, Muhsin Yıldırım

Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam

Goller: Gökhan Alsan (dk. 25 pen.), Burak Çalık (dk. 77) (Yılport Samsunspor), Beykan Şimşek (dk. 40) (Ankaraspor)

Sarı Kartlar: Mete Çelik, Beykan Şimşek (Ankaraspor), Ferhat Çulcuoğlu (Yılport Samsunspor)

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