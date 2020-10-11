Ankaraspor, milli arayı boş geçmedi

TFF 1. Lig ekiplerinden Ankaraspor, milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı boş geçmedi. Kulübün açıklamasına göre, transfer yasağını kaldıran ve 17 yeni oyuncuyla sözleşme imzalayan başkent ekibi, milli arayı antrenman maçı yaparak değerlendirdi.

Batıkent Tesisleri’nde 35’er dakikalık iki devre halinde oynanan karşılaşmayı mavi takım, Halil İbrahim Esen ve Levent Gülen’in golleriyle 2-1 kazandı. Kırmızı takımın tek golü ise Milos Stanojevic’ten geldi.

Mavi takımda Kerem Vergilier (Bayram Kılıç), Tamer Aşık, Tunahan Keskin, Levent Gülen, Enes Eliaçık (İlhami Siraçhan Nas), Kibong Mbamba, Halil İbrahim Esen, Muzaffer Doğan, Beykan Şimşek, Ali Rıza Kılıç ve Umar Basit görev yaptı.

Kırmızı takımda ise Berk Balaban, Ali Ülgen, Thales, Gökhan Akkan, Furkan Eliaçık, Stanojevic, Erdem Çetinkaya, Barış Zeren, Mehmet Tuğrul Başkan, Emre Can Atila ve Mbilla Etame yer aldı.