Ankaraspor emektarlarından Mehmet Emin Katipoğlu’na ziyaret

Osmanlıspor Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu’nu, kulübün eski adı olan Ankaraspor döneminde formasını giymiş eski oyuncuları Tahir Ağdere, Çağlayan Gençcan ve Hürriyet Gücer, ziyaret etti.

Futbolcular, Başkan Katipoğlu’na ve takıma başarı dileklerinde bulundu.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Başkanımız Mehmet Emin Katipoğlu’nu Ankaraspor’un eski oyuncuları ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Ankaraspor formasını 1996-2000 yılları arasında giyen Tahir Ağdere, 1996-1998 yılları arasında giyen Çağlayan Gençcan ve 1999-2010 yılları arasında giyen Hürriyet Gücer, Başkanımız Katipoğlu’nu ziyaret etti. Mazideki güzel anıların ve önemli maçların konuşulduğu ziyaretin ardından 3 emektar futbolcu, Başkanımız Katipoğlu’na ve ligde kalan maçlarını oynayacak olan takımımıza başarı dileklerinde bulundu.