Ankaraspor - Altay maç sonucu: 2-2

Ankaraspor, TFF 1. Lig'in 30. haftasında Altay'ı konuk etti. Hem kümede kalma mücadelesini hem de zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşma 2-2 beraberlikle sona erdi.

Ev sahibi Ankaraspor'un gollerini 9. dakikada Ali Kaya ve 50'de Pedersen kaydetti. Altay adına rakip fileleri sarsan isimler ise 25. dakikada Scuk ile 80'de Deniz Kadah oldu.

Bu sonuçla puanını 23'e çıkaran Ankaraspor 17. sırada kaldı. Geçtiğimiz hafta sahasında Boluspor'a kaybettikten sonra bu hafta da başkentte galip gelemeyen Altay ise 54 puan ve averajla 4. konumlandı. (Trtspor)