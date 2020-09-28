Ankaraspor 1-3 Adana Demirspor

Bir tarafta genç oyuncularıyla mücadele eden Ankaraspor, diğer tarafta ise Süper Lig'i kovalayan Adana Demispor... Hal böyle olunca seyir zevki açısından tempolu bir karşılaşma olması bekleniyordu. İlk 15 dakikada iki takımın şut bile atamaması dikkat çekti, sonrasında ise futbolseverler bol pozisyonlu bir maç izledi. 17'de Mavi Şimşekler'in yıldızı Pa Dibba'nın içeri çevirdiği topta Mehmet Akyüz'e sadece dokunmak kaldı: 0-1. 23'te Kosecki'nin vuruşu direkte patladı. 28'de oyuna giren Sinan Kurt, 38'de harika bir frikik ile farkı 2'ye çıkardı: 0-2. Ev sahibinde Beykan'ın 49'da yaptığı orta doğrudan kaleye gitti: 1-2. Başkent ekibinin savunması 56'da yine aksadı, seken topu önünde bulan Mehmet Akyüz, farkı yeniden 2'ye çıkardı: 1-3.

Sürprize izin vermediler

Kalan sürede iki ekip de sayısız gol fırsatını değerlendiremedi. Adana Demir, bir sürprize izin vermedi; Keçiören'in takıldığı haftada puanını 7 yaptı ve ligde ilk sıraya yerleşti. Başkent temsiclisi ise 3 puanda kaldı.

Mertcan Polat