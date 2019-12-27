Ankaragücü'nün kamp programı belli oldu
Süper Lig'in ilk yarısında istediği sonuçları alamayan MKE Ankaragücü, ilk yarının son maçını Yukatel Denizlispor ile sahasında yapacak. Ankaragücü daha sonra kısa bir yılbaşı tatilinin ardından devre arası kamp programı dahilinde Antalya'ya geçecek. Ankara ekibi burada iki hazırlık maçı yapacak.
Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, devre arasında Antalya’da iki hazırlık maçı yapacak. Süper Lig Cemil Usta Sezonu’nun 17. haftasında yarın Yukatel Denizlispor’u konuk edecek başkent ekibinde, maçın ardından futbolculara 4 gün izin verilecek. Sarı-lacivertli futbolcular, Antalya’da 3-13 Ocak’ta ikinci yarıya hazırlık kampı gerçekleştirecek. MKE Ankaragücü, kamp döneminde iki de hazırlık maçı yapacak.