Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, devre arasında Antalya’da iki hazırlık maçı yapacak. Süper Lig Cemil Usta Sezonu’nun 17. haftasında yarın Yukatel Denizlispor’u konuk edecek başkent ekibinde, maçın ardından futbolculara 4 gün izin verilecek. Sarı-lacivertli futbolcular, Antalya’da 3-13 Ocak’ta ikinci yarıya hazırlık kampı gerçekleştirecek. MKE Ankaragücü, kamp döneminde iki de hazırlık maçı yapacak.



