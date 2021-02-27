Ankaragücü’nün galibiyet hasreti sürüyor

Antakya Atatürk Stadı’nda oynanan maçta Norveçli Torgeir Borven’in 16. dakikada attığı golle öne geçen MKE Ankaragücü, üstünlüğünü koruyamadı.

Joseph Paintsil’in ilk yarının sonlarında VAR incelemesinin ardından kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan başkent temsilcisi, rakibine 4-1 mağlup oldu. Bu sonuçla sarı-lacivertli ekibin galibiyet hasreti 6 maça çıktı.

Ligde son galibiyetini 21 Ocak’ta sahasında Kasımpaşa karşısında 1-0’lık skorla elde eden MKE Ankaragücü, daha sonra oynadığı 6 maçta 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Sırasıyla Aytemiz Alanyaspor’a 4-3, Büyükşehir Belediye Erzurumspor’a 1-0, Demir Grup Sivasspor’a 4-1 yenilen başkent ekibinde Mustafa Dalcı dönemi sona ererken, teknik direktörlük görevine Hikmet Karaman getirildi.

Karaman yönetiminde Hes Kablo Kayserispor (0-0) ve Çaykur Rizespor (1-1) maçlarından beraberlikle ayrılan MKE Ankaragücü, 27. hafta mücadelesinde Hatayaspor’a 4-1 mağlup oldu. Karaman yönetiminde ilk kez kaybeden sarı-lacivertliler, üst üste 6. maçını kazanamadı.

20 puanla son sırada yer alan MKE Ankaragücü, Süper Lig’in 28. haftasında 3 Mart Çarşamba günü Galatasaray’ı konuk edecek.

AA