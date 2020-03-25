Ankaragücü’ne bir de Corona virüs vurdu

Dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye’de de görülen koronavirüs nedeniyle karışık duygular içerisinde olduklarını belirten Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, “Küresel bir salgınla hepimiz mücadele ediyoruz. Çok zor şartlar altındayız. Neyi düşüneceğimizi, nasıl duygular içerisinde olacağımızı bilemiyoruz, karmakarışık duygular içerisindeyiz şu anda. İşimizi mi, kulübümüzü mü, ailemizi mi, kendimizi mi düşünelim, tamamen bütün duygularımız karıştı. Ankaragücü Kulübü’ne bugüne kadar zaten vuran vurmuş. Çok büyük sıkıntıları vardı Ankaragücü’nün şimdi bir de korona vurmaya başladı. Sağ olsun Sayın Cumhurbaşkanımız’a ben buradan tekrar teşekkür etmek istiyorum. Hem bizim kulübümüze hem de biliyorum birçok kulübe destekleri var hükümetin” dedi.