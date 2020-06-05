Ajansspor'un haberine göre; FIFA, Ankaragücü'ne geçen sezon sözleşmesini tek taraflı fesheden Thomas Heurtaux'a 2 milyon 295 bin Euro borcunu ödememesi gerekçesiyle 3 dönem transfer yasağı verdi.

Sarı lacivertlilerin Alessio Cerci'ye de ödeme yapmadığı öğrenildi. Başkent ekibi gelecek sezon transfer döneminde yasak almaması için futbolculara ödemelerini yapmak zorunda.

Öte yandan; konuyla ilgili 13 Nisan'da açıklama yapan Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, "Bizim 2 dönem transfer yasağımız vardı, Kehinde'ye borçtan dolayı da bir dönem daha gelmişti. Biz 3 dönem yasağı kaldırdık. Kolay iş değildi, çok büyük bir iş başarıldı. Ama hala tehlike geçmiş değil.

Bu borçlardan dolayı transfer yasağı alabiliriz. Bunların dışında Yalçın Ayhan'a borcumuz var, İsmail Kartal'a borcumuzu takside bağladık." ifadelerini kullanmıştı.



