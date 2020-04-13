Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, Kulüpler Birliği Vakfı'nın açıklamasını TRT SPOR'a değerlendirdi.

İşte Fatih Mert'in yaptığı açıklamalar:

"Bugün Kulüpler Birliği ile iki saati aşkın telekonferans yöntemiyle bir toplantı yaptık. Bu toplantıda sizlere gelen metin kaleme alındı. Kulüplerin hep beraber aldığı bir karardı. Yayıncı kuruluş Mart ayında 3 tane oynanan maç olmasına rağmen ödemesini yapmadı kulüpler bu paraları bekliyor maalesef bu ödeme gerçekleşmeyince kulüpler maddi sıkıntılar çekmeye başladı. Yayıncı kuruluşun Mart ayı ödemesini bir an önce yapmasını istiyoruz. Yayıncı kuruluş gereğini yapmalı bu hatadan dönecektir diye düşünüyorum.

"Kulüpler futbolcularla mütabakata varmaya çalışacak"

"Bu değerlendirmeler yapılırken UEFA'nın Finansal Fair Play kararları göz önünde bulundurularak yapıldı. Ligler başlamadan önce bu görüşmelerin teknik direktörlerle, futbolcularla, menajerlerle yapılması gerekiyor ki yarın öbür gün davalık olmayalım bu konuda ortak görüşe varıldı. Kulüplerimiz ücretlerin yeniden yapılandırılması konusunda futbolcularla mütabakata varmaya çalışacak. Biz henüz görüşmelere başlamadık önümüzdeki günlerde bu görüşmeleri yapacağız.

"3 takım çıkarılıp, 21 takımla bu lig oynanabilir"

"1 Mayıs tarihinde, Spor Bakanımızın, Kulüpler Birliği ve federasyon başkanlarıyla toplantı olacak. O toplantıda Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda bir tarih belirlenecek." Alttan 3 takım çıkarılıp, 21 takımla bu lig oynanabilir. Premier Lig, La Liga, Ligue 1 20 takımla oynuyor, Süper Lig de oynayabilir, yayıncı kuruluşun zararı olmaz, daha çok maç oynanır."

"İlk 4 takım şampiyonluk potasında görünüyor, önümüzdeki sezon öncesinde aralarında play-off sistemi yapılabilir. Daha önce böyle bir sistem yok deniyor ama bu yaşadığımız durum da daha önce gördüğümüz bir durum değil."