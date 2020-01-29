Ankaragücü’nden transfer atağı

Ligde şu ana kadar yalnızca 2 galibiyet alan ve ateş hattında yer alan Ankaragücü ikinci devrede üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Bu doğrultuda Mustafa Kaplan ile yollarını ayıran ve teknik direktörlük koltuğuna Mustafa Reşit Akçay’ı oturtan Sarı-Lacivertliler kadrosunu güçlendirmek için gaza bastı.

Transfer yasağını kaldırmak üzere olan Başkent ekibi, Norveç takımlarından Glimt forması giyen Brezilyalı kaleci Ricardo Friedrich ile prensip anlaşmasına vardı. Orta sahaya da seviye atlatmak isteyen Ankara temsilcisi, Başakşehir’de forma bulamayan Gökhan İnler ile yaptığı görüşmelerde ciddi mesafe katetti.

Sıcak bakıyor

Sarı-Lacivertliler kanat transferinde de gözünü eski yıldızına dikti. Geçen sezonun ikinci yarısında Ankaragücü formasıyla harikalar yaratan ancak Beşiktaş’ta bekleneni veremeyen Tyler Boyd da Sarı-Lacivertliler’in listesinde. ABD’li oyuncunun kiralanması gündeme gelirken, 24 yaşındaki oyuncunun da yeniden eski formuna dönmek adına bu öneriye sıcak baktığı kaydedildi.

Ankaragücü transfer tahtasını açar açmaz, bu isimlere imza attırmak için yoğun mesai harcayacak.