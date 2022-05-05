Spor Toto 1. Lig'in 34'üncü haftasında oynanan müsabakaların ardından lider Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig 'e yükselmeyi garantiledi. Bir sezon önce veda ettiği Süper Lig'e yeniden yükselmenin sevincini yaşayan Başkent ekibinde teknik direktörlük görevi için Fatih Terim iddiaları gündeme geldi. Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, tecrübeli teknik direktörle ilgili bir açıklamada bulundu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

2019-2020 SEZONUNDA VEDA ETTİ

Başkent temsilcisi Ankaragücü'nde 1 yıllık hasret bu sezon sona erdi. Sarı-lacivertliler, Spor Toto 1. Lig'de geride kalan 34 haftada 20 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde etti. Ankaragücü, 67 puanla ligin zirvesinde yer aldı.

TERİM İDDİALARI GÜNDEME GELDİ

Mustafa Dalcı yönetimindeki MKE Ankaragücü'nde gelecek sezon için Fatih Terim iddiaları ortaya atıldı. Galatasaray 'dan ayrıldıktan sonra henüz herhangi bir takıma imza atmayan Fatih Terim'le ilgili bu iddia gündemi salladı.

TEKNİK DİREKTÖRLÜĞE ANKARAGÜCÜ'NDE BAŞLADI

Galatasaray'da Burak Elmas yönetiminde görevine son verilen Fatih Terim, teknik direktörlük kariyerine Ankaragücü'nde başladı. 68 yaşındaki teknik adam 20 Eylül 1987 ile 30 Haziran 1989 tarihleri arasında Başkent ekibinde görev aldı. Fatih Terim, Ankaragücü'nün başında 75 maça çıktı.

1.48 PUAN ORTALAMASI

Tecrübeli teknik direktör bu karşılaşmalarda 30 galibiyet elde etti. Fatih Terim'in görev yaptığı süreçte Ankaragücü 21 beraberlik ile 24 yenilgi aldı. Fatih Terim, Başkent ekibinin başında 1.48 puan ortalaması yakaladı.

FARUK KOCA'DAN ÇARPICI AÇIKLAMALAR

Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, gündemde yer alan Fatih Terim iddialarına cevap verdi. Başkent ekibinin bir numaralı ismi ilk önce Eren Derdiyok konusunda değindi.

Eren Derdiyok'la görüşeceklerini ve yeni sözleşme imzalamak istediklerini ifade eden Faruk Koca, Radyospor'a "Eren Derdiyok'la görüşeceğiz. Eren dışında diğer oyuncularımızla da görüşmelerimiz olacak" açıklamasında bulundu.

FATİH TERİM İDDİALARINI YALANLADI

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Fatih Terim'le görüştükleri iddialarını yalanladı. Faruk Koca şu ifadeleri kullandı:

"Mustafa Dalcı hocamızın sözleşmesi devam ediyor. Hocamızla birlikteyiz. Fatih Terim iddiaları gerçeği yansıtmıyor. Fatih Hoca'yla ya da bir başka hocayla görüşmem olmadı. Hiçbir teknik direktör ile görüşmedim."

TERİM'DEN TARAFTARLARA MESAJ

Fatih Terim, kendisini takımın başında görmek isteyen Ankaragücü taraftarlarına mesaj gönderdi: "Ankaragücü benim ilk kulübüm. Teknik hayatımdaki yeri çok başka. Buradan sevgiyle hem Ankaragücü'nü hem de Gecekondu taraftar grubunu selamlıyorum."

(Skorer)