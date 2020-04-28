Ankaragücü’nden flaş açıklama

MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, koronavirüs salgını nedeniyle Süper Lig'in geleceğine dair açıklamalarda bulundu. Fatih Mert, “Birçok konu bu toplantı sonrasında netleşecek. Tüm takımların tek bir merkezde toplanması ve maçların oynanmasını, federasyon da kulüpler de kabul etmiyor. Her kulüp kendi evinde oynamak istiyor” yorumunu yaptı.

28 Nisan 2020, Salı 06:58 Son Güncelleme:
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Ankaragücü’nden flaş açıklama

Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, koronavirüs nedeniyle ligin geleceğine dair açıklamalarda bulundu. TFF’nin ay sonunda gerçekleştireceği toplantıya göre bir yol haritası izleyeceklerini söyleyen Mert, “Birçok konu bu toplantı sonrasında netleşecek. Tüm takımların tek bir merkezde toplanması ve maçların oynanmasını, federasyon da kulüpler de kabul etmiyor. Her kulüp kendi evinde oynamak istiyor” yorumunu yaptı.

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