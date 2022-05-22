Spor Toto 1'inci Lig'i 70 puanla tamamlayıp Süper Lig 'e yükselen MKE Ankaragücü, yıkılan Ankara 19 Mayıs Stadı'nın bulunduğu alanda şampiyonluk gecesi düzenledi. Başkent ekibinde oyuncular buraya üstü açık otobüsle şehir turu atarak ulaştı. Düzenlenen kutlama programına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da katıldı. Burada kutlamalara katılan binlerce Ankaragüçlü taraftara seslenen Oktay, "Burası Ankaragücü'nün spor mabedidir. Camiamız büyük bir hasretle Ankaragücü'nün spor mabedi olan stadın yapılmasını bekliyor. Ankaragücü'ne katkı sağlayan kim olursa olsun teşekkür edeceğiz. Milli Mücadele'nin sembolü alan Ankara'da Süper Lig'e çıkmış olmanın sevinciyle, müjdesiyle buradayız. Biz de size bu müjdeye karşılık yeni stadın müjdesini veriyoruz" dedi.

19 Mayıs Stadı'nın arazisindeki kutlama törenine gelen binlerce taraftar, verilen konserlerle şampiyonluğu kutladı. Kutlamada Mustafa Taş ve Demet Akalın başta olmak üzere birçok isim konser verdi. (DHA)

Muhammet BAYRAM / ANKARA, (DHA)