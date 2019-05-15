Ankaragücü’nde, Sivasspor maçı hazırlıkları sürüyor

MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Beştepe Tesisleri’nde, teknik direktör Mustafa Kaplan yönetimindeki idman 1,5 saat sürdü. Antrenmanda gribal enfeksiyonu devam eden kaleci Altay Bayındır, omuz ağrısı bulunan Hadi Sacko yer almadı.
Başkent ekibi idmana ısınma çalışmasıyla başladı. Daha sonra 5’e 2 top kapma çalışması yapan sarı-lacivertliler, minyatür kalede 3 pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, çift kale maçla sona erdi.
MKE Ankaragücü, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.