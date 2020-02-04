MKE Ankaragücü Kulübü yarın olağanüstü genel kurul düzenleyecek. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, genel kurul "dernek tüzüğünün ilgili maddelerinde ihtiyaç duyulan değişikliklerin görüşülerek tüzük tadilatının yapılması" amacıyla toplanacak.

Olağanüstü genel kurul, yarın saat 14.00’te Necmettin Erbakan Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Çoğunluğun sağlanamaması halinde ise toplantı, 12 Şubat Çarşamba günü aynı yerde ve saatte yapılacak.

ANKARA (AA)