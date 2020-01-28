Ankaragücü'nde Mustafa Reşit Akçay yönetiminde ilk antrenman

Ankaragücü, yeni teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay yönetimindeki ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

28 Ocak 2020, Salı 20:01 Son Güncelleme:
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Ankaragücü'nde Mustafa Reşit Akçay yönetiminde ilk antrenman

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, yeni teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay yönetiminde ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Başkent ekibi, ligin 20. haftasında 2 Şubat Pazar günü sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Beştepe Tesisleri’nde teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra pas çalışması yaptı. Başkent temsilcisi, antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışması gerçekleştirdi.

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