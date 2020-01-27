Ankaragücü'nün yeni teknik direktörünü belli oldu Ligde zor güneler yaşayan Ankara ekibi, deneyimli teknik adam Mustafa Reşit Akçay ile anlaştı. Kulüp yeni teknik direktörünü resmen açıkladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Beştepe Tesisleri’mizde gerçekleşen imza töreni ile takımımızın teknik direktörlük görevine Mustafa Reşit Akçay getirildi. Kendilerine başarılar diler, camiamıza hayırlı olmasını dileriz." denildi.

İşte Ankaragücü'nün resmi twitter hesabından yaptığı paylaşım



