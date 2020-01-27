Ankaragücü'nde Mustafa Reşit Akçay dönemi!

Süper Lig'de son sıralarda yer alan Ankaragücü yeni teknik direktörünü buldu. Ankara ekibi ligin deneyimli hocalarından Mustafa Reşit Akçay ile anlaştı

27 Ocak 2020, Pazartesi 20:13 Son Güncelleme:
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Ankaragücü'nde Mustafa Reşit Akçay dönemi!

Ankaragücü'nün yeni teknik direktörünü belli oldu Ligde zor güneler yaşayan Ankara ekibi, deneyimli teknik adam Mustafa Reşit Akçay ile anlaştı. Kulüp yeni teknik direktörünü resmen açıkladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Beştepe Tesisleri’mizde gerçekleşen imza töreni ile takımımızın teknik direktörlük görevine Mustafa Reşit Akçay getirildi. Kendilerine başarılar diler, camiamıza hayırlı olmasını dileriz." denildi.

İşte Ankaragücü'nün resmi twitter hesabından yaptığı paylaşım


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