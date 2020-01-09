Ankaragücü’nde Kitsiou korkuttu

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-lacivertli takım, kamp yaptığı Antalya’nın Belek Turizm Merkezi’nde çalışmalarına devam etti. Teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı. Dayanıklılık ve çabukluk çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç yapıldı. İdman, orta ve şut organizasyonlarıyla tamamlandı.

Antrenmanın ardından Mustafa Kaplan, futbolculardan İlhan Parlak, Michal Pazdan ve Stelios Kitsiou’ya şut çalışması yaptırdı.

Öte yandan Kitsiou, antrenmanda elinden kısa süreli bir sakatlık yaşadı. Yunan oyuncu, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından idmana devam etti. Antrenmanı MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert de takip etti.