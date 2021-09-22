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Ankaragücü'nde Hasan Hüseyin Acar ve Owusu gelişmesi

Ankaragücü, TFF 1. Lig’in 7. haftasında karşılaşacağı Bursaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Sakatlıkları bulunan Hasan Hüseyin Acar’ın tedavisine devam edilirken Owusu, kendisi için hazırlanan program dahilinde idman yaptı.

22 Eylül 2021, Çarşamba 23:10 Son Güncelleme:
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Ankaragücü'nde Hasan Hüseyin Acar ve Owusu gelişmesi

MKE Ankaragücü, TFF 1. Lig’in 7. haftasında 26 Eylül Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Bursaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe Tesisleri’nde teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Sarı-lacivertliler pas çalışmasının ardından taktik çalıştı.

Sakatlıkları bulunan Hasan Hüseyin Acar’ın tedavisine devam edilirken Owusu, kendisi için hazırlanan program dahilinde idman yaptı. Başkent ekibi, çalışmalarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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