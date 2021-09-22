MKE Ankaragücü, TFF 1. Lig’in 7. haftasında 26 Eylül Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Bursaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe Tesisleri’nde teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Sarı-lacivertliler pas çalışmasının ardından taktik çalıştı.

Sakatlıkları bulunan Hasan Hüseyin Acar’ın tedavisine devam edilirken Owusu, kendisi için hazırlanan program dahilinde idman yaptı. Başkent ekibi, çalışmalarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.