Ankaragücü’nde Gaziantep FK maçı hazırlıkları sürüyor

MKE Ankaragücü, Süper Lig’in 27. haftasında 14 Haziran Pazar günü deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-lacivertliler, Beştepe Tesisleri’nde teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana dinamik ısınmayla başladı. Başkent ekibi, idmanın ana bölümde ise taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.

Sakatlığı süren Orkan Çınar antrenmana katılmazken, hafif sakatlığı bulunan İlhan Parlak takımdan ayrı çalıştı.

MKE Ankaragücü, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.