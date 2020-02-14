Ankaragücü’nde Fener alarmı

Kasımpaşa ile berabere kalan, Malatyaspor’u devirip galibiyet özlemine nokta koyan Ankaragücü’nde artık tek gündem Fenerbahçe...Transfer tahtasını açtıktan sonra neredeysesıfırdan takım kuran Sarı-Lacivertliler’de moraller yüksek. Sadece yönetim ve takım değil, taraftarlar da bu maça kilitlendi. Eryaman Stadı’nın yarın tıklım tıklım dolması bekleniyor.

Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay, tüm planlarını galibiyet üzerine kuruyor. Fenerbahçe’nin formda olduğunu oyuncularına hatırlatan Akçay’ın öğrencilerine, “90 dakikaboyunca disiplinli olmalıyız. Takım halinde savunmaya gelmemiz önemli. Yakın temaslı oynayacağız. Özellikle bizim yarı sahamızda boş alan bırakmamalıyız” dediği öğrenildi.

İki haftadır uçuşta

Akçay’ın en önemli hücum silahı ise Orgill. Geçen hafta galibiyet golünü atan, önceki maçta asisti yapan yıldız forvet, oldukça formda. İdmanlarda gollerine devam eden, bu sezon çıktığı toplam 19 lig karşılaşmasında 4 kez rakip fileleri havalandırdı, 1 de asist yaptı.



