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Ankaragücü'nde Fatih Mert, genel kurulda aday olmayacak

Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, bu ay yapılması planlanan olağan genel kurulda aday olmayacağını duyurdu.

16 Mayıs 2021, Pazar 13:16 Son Güncelleme:
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Ankaragücü'nde Fatih Mert, genel kurulda aday olmayacak

Fatih Mert, yaptığı yazılı açıklamada, camiaya seslenerek şu ifadeleri kullandı:

"Büyük umutlarla başladığımız bir sezonu maalesef hiç istemediğimiz bir yerde tamamladık. Bir Ankaragücü sevdalısı olarak büyük bir üzüntü içerisindeyim. Ekonomik olarak bitmiş bir noktadan devraldığımız ve büyük mücadeleler ile bir noktaya getirdiğimiz kulübümüzün önü geçmişe göre çok daha açıktır. Yapılacak olağan genel kurulda aday olmayacağımı bildiriyorum. İnanıyorum ki MKE Ankaragücü oluşacak yeni yönetimle önümüzdeki sezon tekrar Süper Lig’deki yerini alacaktır."

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