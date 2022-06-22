Yeni sezonda Süper Lig’de mücadele edecek olan Ankaragücü’nde, daha önce 20 Haziran’da başlayacağı belirtilen antrenmanlar 5 gün ileri kaydırıldı. Takım kadrosuyla ilgili transferlerin bu süreçte yüzde 80’inin tamamlanması bekleniyor. 11 futbolcu ile yollarını ayıran Ankaragücü, transfer döneminde, yabancı oyuncular; Pedrinho, Chatzigiovanis (Tasos) ve Giorgi Beridze, yerli isimler; Oğuz Ceylan, Doğukan Kaya ve Fıratcan Üzüm ile anlaşma sağlamıştı. Ankaragücü’nün, daha önce Trabzonspor forması giyen Brezilyalı sol bek Marlon ile her konuda anlaştığı ifade edilirken Fenerbahçe ’de fazla şans bulamayan kanat oyuncusu Burak Kapacak’ın da Sarı-Lacivertli ekibin teklifini kabul ettiği ifade ediliyor. Ankaragücü’nün Abdülkadir Parmak, Erce Kardeşler, Nurullah Aslan’la da yakından ilgilendiği bilgisi var.

5 isim geliyor

Başkent temsilcisi, Abdulkadir Parmak’la bu hafta içerisinde bir görüşme gerçekleştirecek. Birçok takımla adı anılan orta saha oyuncusu da Ankaragücü forması giymeye yakın. Sarı-Lacivertliler’in hafta sonuna kadar en az 5 transfer açıklaması bekleniyor.