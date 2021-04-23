Ligde uzun bir süre boyunca ateş hattından kurtulma mücadelesi veren Ankaragücü, 'Kurtarıcı' rolünde göreve Hikmet Karaman'ı getirdikten sonra bambaşka bir seviyeye ulaştı. Tecrübeli teknik adam, takımın gerçek potansiyelini ortaya çıkarırken, Başkent ekibine seviye atlattı. Sarı-Lacivertliler, önce ateş hattından çıkmayı başardı. Sonra da yükselen performansı ile tehlikeli bölge ile arasına 4 puanlık fark koydu.

Göz doldurdular

Ankaragücü, son 10 haftada gösterdiği performans ile de dikkatleri üzerine çekti. Sarı-Lacivertliler, söz konusu periyotta; 5 galibiyet, 3 beraberlik ve yenilgi elde ederken, 18 puan topladı. Başkent temsilcisi, bu alanda ligin en iyi 4. takımı olmayı başardı.



