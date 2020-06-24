Ankaragücü’nde Akçay gitti

Lige tutunma mücadelesi veren Sarı- Lacivertliler’de cumartesi günü oynanacak Trabzonspor maçı öncesi teknik direktör Mustafa Reşit Akçay’la yollar ayrıldı. “Mustafa Akçay ve ekibiyle yollarımızı ayırdık” diyen Ankaragücü Başkanı Mehmet Fatih Mert, kararın Akçay’ın Trabzonspor ile ilgili daha önce söylediği sözler nedeniyle alındığını kaydetti. Deneyimli hoca bu sezon Bordo-Mavililer’in şampiyon olmasını istediğini söylemişti