Yeni sezon çalışmaları sürdüren Ankaragücü, transferlerine devam ediyor. Sarı lacivertli kulüp, geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen Zaur Sadaev ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden kulübümüz, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında formamızı giyen Zaur Sadaev ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

İmza töreninde Kulüp Genel Müdürümüz Seyit Ali Doğan ve Sportif Direktörümüz Adnan Erkan yer aldı.







