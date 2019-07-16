Ankaragücü Zaur Sadaev'i kadrosuna kattı

Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden Ankaragücü, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında takıma kiralık olarak katılan Zaur Sadaev ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

16 Temmuz 2019, Salı 13:25
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Ankaragücü Zaur Sadaev'i kadrosuna kattı

Yeni sezon çalışmaları sürdüren Ankaragücü, transferlerine devam ediyor. Sarı lacivertli kulüp, geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen Zaur Sadaev ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. 

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden kulübümüz, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında formamızı giyen Zaur Sadaev ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

İmza töreninde Kulüp Genel Müdürümüz Seyit Ali Doğan ve Sportif Direktörümüz Adnan Erkan yer aldı.



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