Ankaragücü yeniden Süper Lig'de! Ankaragücü - Samsunspor maç sonucu: 0-0
Spor Toto 1. Lig’in 35. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında karşılaştığı Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, bu skorun ardından ligi ilk iki sırada bitirmeyi garantileyerek Spor Toto Süper Lig’e yükseldi.
Spor Toto 1'inci Lig'in 35'inci haftasında MKE Ankaragücü evinde Yılport Samsunspor ile 0-0 berabere kalarak Süper Lig 'e yükseldi. Başkent ekibi, geçen sezon veda ettiği Süper Lig'e 1 yıl aradan sonra geri döndü.
26'ncı dakikada MKE Ankaragücü'nden Owusu’nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Aatif'ın gelişine yaptığı vuruşla top üstten auta gitti.
28’inci dakikada Cihan Karaman’ın ceza yayının sağında uzak köşeye çektiği şutu kaleci Bahadır, sağına uzanarak kornere tokatladı.
34’üncü dakikada Samsunsporlu Savicevic’in ceza yayının içinden çektiği şutta sol direğin dibinden dışarı çıktı.
55’inci dakikada Ariyibi’nin ağlara göndermek istediği topu, Samsunsporlu Yunus Emre Çift yükselip kafa atarak çıkardı.
67'nci dakikada Erdem Özgenç’in sol kanattan kullandığı serbest vuruşla yaptığı ortada ceza sahasında Hasan Kılıç’ın kafa vuruşula az farkla dışarı çıktı.
75’inci dakikada savunma arkasına atılan topla buluşan Tallo, ceza sahasının sağ çaprazından çektiği şutu kaleci Bahadır Han kurtardı.
Mücadele 0-0 eşitlikle sonuçlanırken ev sahibi MKE Ankaragücü, ligin bitimine 3 hafta kala 1 yıl aradan sonra Süper Lig'e çıkmanın mutluluğunu yaşadı.
STAT: Eryaman
HAKEMLER: Onur Özütoprak, Orkun Aktaş, Cem Özbay, Süleyman Bahadır
MKE ANKARAGÜCÜ: Bahadır Han Güngördü, Erdem Özgenç, Yusuf Abdioğlu, Alperen Babacan, Yasin Güreler, Abdullah Kurak, İshak Çakmak(Dk.67 Şahverdi Çetin), Geraldo (Dk.38 Ariyibi), Chahechouhe (Dk.81 Eren Derdiyok), Mehmet Murat Uçar (Dk. 81 Kaan Ali Güneren), Owusu (Dk.65 Cem Ekinci)
YILPORT SAMSUNSPOR: Nurullah Aslan, Ali Ülgen, Yunus Emre Çift, Osman Çelik, Melih Altıkulaç (Dk.17 Soner Gönül), Cihan Karaman, Hasan Kılıç (Dk.17 Berk Taşkın), Polat Yaldır (Dk.45 Yasin Öztekin), Savicevic, Fofana, Tomane (Dk.73 Tallo)
SARI KART: Yusuf Abdioğlu, Mehmet Murat Uçar (MKE Ankaragücü) - Melih Atıkulaç, Cihan Karaman (Yılport Samsunspor)