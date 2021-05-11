Süper Lig 'in 41.hafta maçları sonucunda matematiksel olarak BB Erzurumspor ve Ankaragücü Süper Lig'e veda etti. Son maçını kaybeden Ankaragücü üçlü averajda da en geride kalınca lige veda etti. BB Erzurumspor ise deplasmanda galip gelmesine rağmen son haftayı BAY geçeceği için 40 puanda kaldı ve küme düştü

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Ankaragücü hem ikili hem de üçlü averajda geride kaldı

Ankaragücü Kasımpaşa deplasmanında kaybetti ve 38 puanda kaldı. Ankara ekibi puanını 41 yapmayı başarsa bile ikili averajda Kayserispor'un gerisinde kaldı. Üçlü averajda da gol farklıyla son sırada kaldı

1 Gençlerbirliği 4 1 2 1 7 : 7 0 5 1.25

2 Kayserispor 4 1 2 1 5 : 5 0 5 1.25

3 Ankaragücü 4 1 2 1 3 : 3 0 5 1.25

BB Erzurumspor ise Alanyaspor deplasmanında 3-2 galip gelmesine rağmen son haftayı BAY geçeceği için 40 puanda kaldı ve küme düştü



