Ankaragücü-Tuzlaspor maç sonucu: 1-0

Zirve yarışı veren Ankaragücü, ikinci yarıya galibiyetle başladı. Spor Toto 1. Lig’in 20. haftasında Tuzlaspor’u Eryaman’da konuk eden Başkent ekibi, kıran kırana geçen maçı uzatmada Alperen’in attığı golle kazandı.

39 puana ulaşıp lider Ümraniyespor’u takibe devam eden Sarı-Lacivertliler’de son dakika golü büyük sevinç yaşattı. Takımın başına Hakan Kutlu’yu getirip kötü gidişe ‘dur’ diyemeyen İstanbul temsilcisi ise 24 puanda kaldı, Play-Off yolunda önemli bir kayıp daha yaşadı.

Maçtan dakikalar:

5. dakikada Chahechouhe’nun sol kanattan gönderdiği topla ceza sahasında buluşan Zahid’in sert şutunda kaleci Mikulic gole izin vermedi.

59. dakikada Erdem Özgenç'in sağ kanattan kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Yasin Güreler’in kafa vuruşunda top az farkla üstten dışarıya çıktı.

72. dakikada Mehmet Murat Uçar’ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde topa yükselen Chahechouhe’nun kafa vuruşu az farkla kalenin üstünden dışarıya çıktı.

78. dakikada Murat Uçar’ın ceza sahası dışından sert şutu az farkla üstten dışarıya çıktı.

90+1. dakikada gelişen Ankaragücü atağında ceza sahası içerisindeki topa yükselen Yusuf’un kafa vuruşunda top direkten döndü.

90+2. dakikada sağ kanattan Erdem Özgenç’in kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde topla buluşan Alperen Babacan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

Stat: Eryaman

Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Abdullah Uğur Sarı xx, Emir Eray Eyisoy xx

MKE Ankaragücü: Alkın Alkan xx, Erdem Özgenç xx, Yusuf Abdioğlu xx, Sinan Osmanoğlu xx, Yasin Güreler xx, Mehmet Murat Uçar xx, İshak Çakmak x (Abdullah Durak dk. 58 x), Ali Kaan Güneren xx (Şahverdi Çetin dk. 58 xx), Cem Ekinci xx (Alperen Babacan dk. 83 xx), Zahid xx, Chahechouhe xx (Bartolomeu dk. 72 x)

Yedekler: Bahadır Han Göngördü, Hasan Hüseyin Acar, Muhammed Yasir Karabay, Ulaş Yılmaz, Atakan Dama, Arda Kumru

Teknik Direktör: Mustafa Dalcı

Tuzlaspor: Mikulic xx, Erhan Kartal xx, Gökhan Akkan xx, Rotman xx, Ferhat Öztorun xx, Diack xx, Tayfun Akdoğan xx (Aykut Çeviker dk. 46 xx) (İbrahim Has dk. 89 ?), Bardhi x (İsmail Konuk dk. 79 x), Safa Kinali xx, Onat Kutay Kurt x (Selçuk Alibaz dk. 60 x), Ahmet Yazar x

Yedekler: Angeler, Emre Koyuncu, Muhammed Sarıkaya, İbrahim Halil Aksu, Posmac

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

Gol: Alperen Babacan (dk. 90+2) (Ankaragücü)

Kırmızı Kart: Ahmet Yazar (dk. 77) (Tuzlaspor)

Sarı Kartlar: Ali Kaan Güneren, Yasin Güreler, Zahid, Alperen Babacan (Ankaragücü), Aykut Çeviker (Tuzlaspor)