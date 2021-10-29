Ankaragücü, tam kadro Eyüpspor maçına hazır

MKE Ankaragücü, Spor Toto 1. Lig’in 11. haftasında yarın deplasmanda Eyüpspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe Tesisleri’nde teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde gerçekleşen antrenman koordinasyona yönelik ısınma hareketleriyle başladı.

Daha sonra pas çalışması yapan sarı-lacivertliler, antrenmanın ana bölümünde ise teknik ve taktik çalışma gerçekleştirdi. Başkent temsilcisinde, Eyüpspor karşılaşması öncesi sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.