Geçen hafta Başkent derbisinde Gençlerbirliği'ne yenilen Ankaragücü bu kez Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Sivasspor ile karşılaşacak. Ankaragücü sahasında seyirci avantajıyla rakibini yenerek alt sıralardan kurtulmak istiyor. Şampiyonluk yarışını sürdüren Sivasspor ise Başkent deplasmanında kayıp yaşamak istemiyor.

Ankaragücü - Sivasspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Eryaman Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak müsabakayı, hakem Ümit Öztürk yönetecek. beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Sezonun ilk yarısında Sivasspor’un ev sahibi olduğu karşılaşmayı sarı-lacivertli ekip 3-1 kaybetmişti.

Geçtiğimiz hafta oynanan Ankara derbisinde Gençlerbirliği’ne 1-0 mağlup olan MKE Ankaragücü, 20 puanla 16. sırada bulunuyor. Son lig maçında konuk olduğu Aytemiz Alanyaspor’u 1-0 yenen Demir Grup Sivasspor ise 45 puanla 4. basamakta yer alıyor.