Ankaragücü - Sivasspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
MKE Ankaragücü, Süper Lig’in 24. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak. Geçen hafta derbi maçta Gençlerbirliği'ne kaybeden Başkent ekibi rakibini yenerek alt sıralardan kurtulmak istiyor. Sivasspor ise şampiyonluk yarışını devam ettirmek için kazanma peşinde. Peki, Ankaragücü - Sivasspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...
Geçen hafta Başkent derbisinde Gençlerbirliği'ne yenilen Ankaragücü bu kez Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Sivasspor ile karşılaşacak. Ankaragücü sahasında seyirci avantajıyla rakibini yenerek alt sıralardan kurtulmak istiyor. Şampiyonluk yarışını sürdüren Sivasspor ise Başkent deplasmanında kayıp yaşamak istemiyor.
Ankaragücü - Sivasspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Eryaman Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak müsabakayı, hakem Ümit Öztürk yönetecek. beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...
Sezonun ilk yarısında Sivasspor’un ev sahibi olduğu karşılaşmayı sarı-lacivertli ekip 3-1 kaybetmişti.
Geçtiğimiz hafta oynanan Ankara derbisinde Gençlerbirliği’ne 1-0 mağlup olan MKE Ankaragücü, 20 puanla 16. sırada bulunuyor. Son lig maçında konuk olduğu Aytemiz Alanyaspor’u 1-0 yenen Demir Grup Sivasspor ise 45 puanla 4. basamakta yer alıyor.