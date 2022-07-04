Ankaragücü, Poko’yu istiyor

Süper Lig ’e veda eden Altay’ın kadrosunda tutmak istediği, ancak yüksek maliyeti nedeniyle somut adım atamadığı Gabonlu ön liberonun, İzmir temsilcisinde kalma ihtimalinin düşük olduğu bildirildi. Daha önce Katar Ligi’nden talipleri olan Poko’nun kariyerine Süper Lig’de devam etmek istediği kaydedildi. Altay, Ankaragücü’nün talip olduğu Poko’nun görüştüğü kulüplerden en az 500 bin Euro istiyor.

Başkandan stat müjdesi

Ankaragücü’nde yeniden başkan seçilen Faruk Koca, müjdeleri art arda verdi. Bundan sonra transfer yasağı olmadığını ifade eden Koca, “Stadın ihalesi yapıldı. 45 bin kişilik, Türkiye’nin hatta dünyanın en iyi stadının temeli atıldı. 19 Mayıs ruhu geri dönecek” sözlerini sarf etti.