Ankaragücü pes etmiyor!

Süper Lig 'in kronik sorunudur istikrarsızlık ve devamında gelen hoca değişiklikleri... Nitekim Ankaragücü de bu durumdan dolayı muzdaripti. Sezona Fuat Çapa ile başlayan Sarı-Lacivertliler, Mustafa Dalcı ile devam etti ve son olarak da kurtarıcı olarak Hikmet Karaman geldi. Tecrübeli teknik adam, takımın gerçek potansiyelini ortaya çıkardı. İlk 50 dakika için açıkçası futbol konuşmak doğru olmaz. İki takım da hata yapmak istemedi ve kontrollü bir futbol ortaya koydu.

Börven'den hayat öpücüğü

52'de Sam, Antalya adına inanılmaz bir pozisyon kaçırdı. Kalan bölümde atanın kazanacağı bir maç olacağı kesin gibiydi. 82'de Pinto'nun ortasında Börven, Ankaragücü'ne hayat öpücüğü verdi: 1-0. Akdeniz ekibi, uzatmalarda fırsatları üst üste harcadı, sonuca gidemedi. Nihayetinde haftalardır güvenli bölgeye ulaşmak isteyen Ankaragücü, 32 puanla 17. sıraya yükseldi, son 5 maçta ise 4. galibiyetini alarak, rakiplerine gözdağı verdi.

Mertcan Polat