Süper Lig 'de sezon sona erdi ve gözler tamamen transferlere çevrildi. Geçtiğimiz sezon gösterdiği başarılı performansla Süper Lig'e yükselen Ankaragücü kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Başkent ekibi, Gil Vicente'den 29 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu Pedrinho'yu transfer ettiğini açıkladı.

Ankaragücü'nden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Gil Vicente Kulübü’nde forma giyen başarılı orta saha oyuncusu Pedrinho ile 2 yıllık sözleşme imzalayarak, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürdü. Yapılan imza törenine Başkanımız Sayın Faruk Koca ve Futbol Koordinatörümüz Sayın Emre Yıldız katıldı." ifadelerini kullandı.

Pedrinho: Çok heyecanlıyım

Ankaragücü’nde olduğu için çok mutlu ifade eden Pedrinho, ” Benim için çok güzel bir deneyim olacağına inanıyorum. Ankaragücü taraftarlarıyla buluşacağım için çok heyecanlıyım.” şeklinde konuştu.







