Transfer çalışmalarını sürdüren Ankaragücü, kadrosuna stoper takviyesi yaptı. Başkent ekibi, Bosna Hersek FK ekibi Sarajevo'dan Nihad Mujakic'i transfer etti ve 24 yaşındaki stoperle 4 yıllık sözleşme imzaladı. Beştepe Tesisleri’nde yapılan imza törenine Başkan Faruk Koca ve Futbol Koordinatörü Emre Yıldız katıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Kulübümüz, Bosna Hersek’li başarılı defans oyuncusu Nihad Mujakic ile 4 yıllık sözleşme imzalayarak, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürdü. Beştepe Tesisleri’mizde yapılan imza törenine Başkanımız Sayın Faruk Koca ve Futbol Koordinatörümüz Sayın Emre Yıldız katıldı.'' ifadeleri kullanıldı.







