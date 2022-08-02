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Ankaragücü, Nihad Mujakic'i transfer etti

Ankaragücü, Bosna Hersek FK ekibi Sarajevo'dan Nihad Mujakic'i transfer etti ve 24 yaşındaki stoperle 4 yıllık sözleşme imzaladı.

02 Ağustos 2022, Salı 20:31 Son Güncelleme:
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Ankaragücü, Nihad Mujakic'i transfer etti

Transfer çalışmalarını sürdüren Ankaragücü, kadrosuna stoper takviyesi yaptı. Başkent ekibi, Bosna Hersek FK ekibi Sarajevo'dan Nihad Mujakic'i transfer etti ve 24 yaşındaki stoperle 4 yıllık sözleşme imzaladı. Beştepe Tesisleri’nde yapılan imza törenine Başkan Faruk Koca ve Futbol Koordinatörü Emre Yıldız katıldı. 

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Kulübümüz, Bosna Hersek’li başarılı defans oyuncusu Nihad Mujakic ile 4 yıllık sözleşme imzalayarak, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürdü. Beştepe Tesisleri’mizde yapılan imza törenine Başkanımız Sayın Faruk Koca ve Futbol Koordinatörümüz Sayın Emre Yıldız katıldı.'' ifadeleri kullanıldı.


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