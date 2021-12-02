Ankaragücü - Nazilli Belediyespor maç sonucu: 3-0
Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur müsabakasında Spor Toto 1. Lig ekibi Ankaragücü, evinde TFF 2. Lig ekiplerinden Nazilli Belediyespor ile karşılaştı. Müsabakadan 3-0’lık skorla ayrılan Başkent ekibi bir üst tura yükseldi.
Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur müsabakasında Spor Toto 1. Lig ekibi Ankaragücü, evinde TFF 2. Lig ekiplerinden Nazilli Belediyespor ile karşılaştı. Müsabakadan 3-0’lık skorla ayrılan Başkent ekibi bir üst tura yükseldi.
Stat: Eryaman
Hakemler: Can Cengiz xx, Sinan Bilen xx, Mustafa Yüksel xx, Sercan Yılmaz xx
MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü xx, Mehmet Murat Uçar xx, Alperen Babacan xx, Erdi Dikmen xx, Yasin Güreler xx, Geraldo xx (Ariyibi dk. 46 x), Abdullah Durak xx (İshak Çakmak dk. 68 x), Ali Kaan Güneren xx (Ulaş Yılmaz dk. 76 x), Owusu xx (Muhammed Yasir Karabay dk. 85 ?), Chahechouhe xx (Zahid dk. 46 x), Cem Ekinci xx
Yedekler: Mert Topuz, Atakan Dama, Sıtkı Ferdi İmdat, Sinan Osmanoğlu, Arif Emre Eren
Teknik Sorumlu: Necati Erkmen
Nazilli Belediyespor: Zekeriya Toparan xx, Mert Er Estik xx, Sefa Korkmaz xx, Koray Baykara xx, Emre Toptan xx (Selçuk Hakalmaz dk. 76 x), Mert Çapar xx (Berat Eyüpoğlu dk. 62 x), Hasan Yurtseven xx, Mete Karahan xx (Ebu Sıddık Çelik dk. 62 x), Hasan Demir xx, Bünyamin Cesur Karataş xx (Aytaç Deniz dk. 70 x), Ahmet Gökbayrak xx (Muhammet Ali Aydın dk. 70 x)
Yedekler: Yunus Emre Genç, Mehmet Ersavaş, Cenk Alptekin, Tamer Arıcı, Mehmet Özdıraz
Teknik Sorumlu: Kadir Kar
Goller: Owusu (dk. 58, dk. 64), İshak Çakmak (dk. 90+1) (Ankaragücü)
Sarı Kartlar: Mert Er Estik, Mete Karahan, Hasan Yurtseven (Nazilli Belediyespor)