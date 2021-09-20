Ankaragücü-Menemenspor maç sonucu: 2-2

TFF 1. Lig'in 6. haftasında Ankaragücü ile Menemenspor, Eryaman Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Başkent ekibi, henüz 3. dakikada Eren Derdiyok ile golü bulsa da üstünlüğünü koruyamadı.

14. dakikada Ahmet Sagat ile eşitliği yakalayan Menemenspor, 58. dakikada Ibrahim Akanbi Rasheed öne geçti.

73. dakikada sahneye çıkan Yusuf Abdioğlu, Ankaragücü'ne beraberliği getirdi ve 90 dakika 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Yenilmezlik serisi 6 maça çıkan Ankaragücü, 12 puanla lider Ümraniyespor'un ardından haftayı 2. sırada tamamladı. Manisa FK galibiyetinin ardından zorlu Ankaragücü deplasmanından 1 puanla dönen Menemenspor ise 7 puanla 12. sırada yer aldı.

Stat: Eryaman

Hakemler: Sarper Barış Saka, Kemal Mavi, Hasan Hüseyin Tetik

MKE Ankaragücü: Akın Alkan, Erdem Özgenç, Yusuf Abdioğlu, Sinan Osmanoğlu, Pinto, Abdullah Durak (Dk. 62 İshak Çakmak), Ali Kaan Güneren (Dk. 62 Nadir Çiftçi), Zahid (Dk. 73 Chahechouhe), Geraldo (Dk. 46 Cem Ekinci), Ariyibi (Dk. 87 Mehmet Murat Uçar), Eren Derdiyok

Menemenspor: Batuhan Ahmet Şen, Sinan Akgöl, Mazlum Demir, Kerem Paykoç, Mete Çelik, Cem Çelik, Ahmet Sağat (Dk. 90 Sabbah), Ba, Emre Özer (Dk. 65 Ahmet Aslan), Rasheed, Pote (Dk. 79 Gomes)

Goller: Dk. 3 Eren Derdiyok, Dk. 73 Yusuf Abdioğlu (MKE Ankaragücü), Dk. 14 Ahmet Sağat, Dk. 58 Rasheed (Menemenspor)

Sarı kartlar: Dk. 64 Ariyibi (MKE Ankaragücü), Dk. 64 Sinan Akgöl (Menemenspor)