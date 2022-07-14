Ankaragücü, Marlon ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Süper Lig 'in yeni ekiplerinden Ankaragücü, bir dönem Trabzonspor forması da giyen sol bek Marlon'u kadrosuna kattığını açıkladı. Kulüpten yapılan duyuruda, Brezilyalı futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Ankaragücü'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz, başarılı sol bek oyuncusu Marlon Xavier ile 2 yıllık sözleşme imzalayarak, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürdü. Beştepe Tesisleri’mizde yapılan imza törenine Başkanımız Sayın Faruk Koca ve Futbol Koordinatörümüz Sayın Emre Yıldız katıldı."

Ankaragücü’nde olduğu için çok mutlu ifade eden Marlon, “Benim için önemli bir fırsat olacağına inanıyorum. Ankaragücü taraftarlarıyla buluşacağım için çok heyecanlıyım.” şeklinde konuştu.







