Ankaragücü-Manisa FK maç sonucu: 2-1

Spor Toto 1'inci Lig'in 10'uncu haftasında MKE Ankaragücü sahasında Manisa FK'yi konuk etti. Başkent ekibi, 55'inci dakikadan itibaren bir kişi eksik oynadığı müsabakayı 2-1 kazandı ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

7'nci dakikada Orgill, orta sahada kazandığı topu ceza sahasına taşıdı, sağ çaprazdan açtığı ortayı değerlendiren Sertaç’ın vuruşu auta çıktı.

29'uncu dakikada ceza sahası dışında sol çaprazda İshak ile duvar pası yapan Ariyibi'nin sol çaprazdan yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 1-0.

40'ıncı dakikada kendi yarı sahasında kazandığı topu rakip ceza sahasına kadar taşıyan Murat Uçar ceza sahası içinden şutunu çekti, top kaleciyi geçerek ağlara gitti: 2-0.

66'ncı dakikada Landre’nin orta sahadan gönderdiği pasta Tormin topla buluştu. Ceza sahası dışında topa sert vuran Tormin, kaleci Akın’ın uzanamadığı noktaya göndererek farkı 1'e indirdi: 2-1.

77'nci dakikada sağ kanattan açılan ortayı ceza sahası içinde değerlendiren Mehmet Yılmaz’ın şutunu kaleci Alkan çelerek kornere gönderdi.

Karşılaşmada başka gol olmayınca MKE Ankaragücü sahadan 2-1 galip ayrıldı.

DHA