Ankaragücü Kulübünde yeni yönetimin görev dağılımı yapıldı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Faruk Koca başkanlığında yeni yönetimin görev dağılımı şöyle:

Başkan: Faruk Koca

Başkan vekilleri: İsmail Mert Fırat, Feridun Geçgel

Başkan yardımcısı: Mustafa Başer

Genel sekreter ve başkan yardımcısı: Tan Alar

Genel sayman ve başkan yardımcısı: Hakan Bilgin

Basın sözcüsü: Gökalp Keskin

Futbol altyapıdan sorumlu asbaşkanlar: Soner Kurt, Cengiz Kaya

Amatör branşlardan sorumlu asbaşkan: Durali Akpınar

Sivil toplum kurumları ile ilişkilerden sorumlu asbaşkan: Mehmet H. Şanal

Spor okullarından sorumlu asbaşkan: Sezai Kahraman

Hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi: Murat Bayramoğlu

Ar-Ge ve iş geliştirmeden sorumlu yönetim kurulu üyesi: Caner Camcı

Taraftar ilişkileri ve Ankaragücü değerlerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi: Kamil Karip

Yerel yönetimlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi: Hakan Saral

Türkiye Futbol Federasyonu'yla ilişkilerden sorumlu yönetim kurulu üyesi: Yusuf Buğra Tanık, Mehmet Şahin

Tesislerden sorumlu yönetim kurulu üyesi: Hüseyin Akgül, Harun Oğraş

Üniversite, şube, dernek, delege ilişkilerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi: Fikret Çimen