Ligde 11 maçtır kazanamıyor olsa da ilk yarının son 3 haftasındaki geri dönüşleriyle aldığı beraberlikler sonrasında umutlanan Ankaragücü, ligin en az gol atan 3 ekibinden biri. Sezona içinde bulunduğu ekonomik sorunlar nedeniyle sıkıntılı giren Ankaragücü cephesinde var olan sorunda devre arası itibariyle de çözülemedi. Şimdilik var olan kadroyla sezonun ikinci yarısına devam edecekler gibi. Cezalı olan Dever Origill’den yoksunlar.

Ankaragücü - Konyaspor iddaa oynamak için görseli tıklayın

Ligin ilk yarısının son maçında Alanyaspor’a konuk olan Konyaspor, öne geçtiği maçta Alanyaspor’un baskısına dayanamadı ve son anlarda yediği golle maçtan puansız ayrıldı. Bu sonuçla birlikte galibiyet hasretleri 10 maça çıktı. Kötü gidişata rağmen yönetim, antrenör Aykut Kocaman’ın yanında yer aldı ve onunla devam etmeye karar verdiler. Konuk ekipte ise cezalı olan Ali Turan’ın yanı sıra fıtık ameliyatı sonrası iyileşme sürecinde olan Ferhat Öztorun yok. Gol sıkıntısını çözmek için alınan golcü Thuram’ın ise kulübüyle olan bonservis sorunu çözülemediği için henüz lisansı alınamadı.

TEK MAÇTA ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

• İki ekip arasında oynanan son 6 maç da karşılıklı gol yok bitti.

• Konyaspor son 5 maçta Ankaragücü’ne kaybetmedi.

• İki ekip arasındaki son 5 maçın da ilk yarıları berabere bitti.

TEK MAÇTA ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

• İddaa programında maç öncesi bahis oyunlarında, Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği Konyaspor’un galibiyeti yönünde. Bu maça bahis yapan üyelerin yaklaşık %21’i konuk ekibin galibiyetine kesin gözüyle bakıyor.

• Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği diğer oyun karşılıklı gol var/yok. Misli.com üyelerinin yaklaşık %14’ü maçta her iki takımın da gol atacağını düşünüyor.

CANER İŞBEĞENDİREN’İN YORUMU

Başkent ekibi ara öncesinde ivme yakaladı ve peşpeşe aldığı 3 beraberlikle ligin ikinci yarısı öncesinde rakiplerine tehdit oluşturdu. Son dönemde aldıkları bol gollü sonuçlar da cabası. Keyifli ve temposu yüksek maçlara imza attılar. Aykut Kocaman yönetimindeki Konyaspor da çıkış arıyor. Yeşil Beyazlılar da uzun zamandır galibiyete hasret. Forvete Thuram takviyesi de yapıldı. Zorlu karşılaşmada goller en mantıklı seçenek gibi görünüyor. İki ekibin de fileleri havalandırmasını bekliyorum



