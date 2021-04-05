Ankaragücü, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

MKE Ankaragücü, Süper Lig’in 33. haftasında 7 Nisan Çarşamba günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde Beştepe Tesisleri’nde yapılan antrenmanda, Fraport TAV Antalyaspor maçında tam süre alan oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer oyuncular ise ısınma hareketleri ile başladıkları antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma yaptı. Tedavileri sonrası Atakan Çankaya ve Şahverdi Çetin adaptasyon çalışmalarını sürdürürken, Ricardo Friedrich sağlık ekibi kontrolünde kendisi için özel hazırlanan program dahilinde çalıştı.

Antalyaspor karşılaşmasında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Michal Pazdan, Konyaspor maçında forma giyemeyecek. Başkent ekibi, bugün Konya’ya geçecek.