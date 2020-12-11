Ankaragücü - Konyaspor maç sonucu: 4 - 3

Süper Lig'de bu sezon çıktığı ilk 9 maçta galibiyet ile tanışamayan Ankaragücü, 12. hafta eski teknik direktörü İsmail Kartal yönetimindeki Konyaspor 4-3 yenmeyi başardı. Ankara ekibi iki kez geriye düştüğü maçı son anlarda Emre Güral'ın penaltı golüyle kazanmayı bildi. Bu sonuçla puanını 5 yapan Ankaragücü bu sezon ilk kez 4 gol attı

Konyaspor ise deplasmanda oynadığı 6. maçında beşinci kez puan kaybetti

SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU

Maçtan Dakikalar

2.dakikada Milosevic ceza sahasına ortasını yaptı ancak savunma topu uzaklaştırdı

8.dakikada gelişen Ankaragücü atağında sol kanattan Tiago Pinto ortaladı ancak top takım arkadaşlarına ulaşmadı

GOL! 16.dakikada Ankaragücü Saba Lobjanidze'nin golüyle 1-0 öne geçti

SARI KART! 20.dakikada Ankaragücü takımından Diousse hakemden sarı kart gördü

SARI KART! 29.dakikada Ankaragücü takımından Bolingi hakemden sarı kart gördü

GOL! 29.dakikada Konyaspor, Uğur Demirok'un penaltı golüyle durumu 1-1 yaptı

GOL! 38.dakikada Konyaspor, Milosevic'in golüyle durumu 2-1 öne geçti

SARI KART! 39.dakikada Konyaspor takımından Jevtovic yaptığı faul sonucu sarı kart gördü

DİREKTEN DÖNDÜ! 43.dakikada Ankaragücü tehlikeli geldi. Bolingi'nin şutu direkten dışarı gitti

İlk yarıyı Konyaspor 2-1 galip tamamladı

GOL! 48.dakikada Ankaragücü Börven'in golüyle skoru 2-2 yaptı

50.dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu Erdri Cekici kullandı ortasını savunma uzaklaştırdı

56.dakikada sağ kanattan Skubic şutunu çeki kaleci Friedrich topu uzaklaştırdı

NET POZİSYON! 63.dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Hurtado uygun durumda şutunu çekti ancak top kaleyi bulmadı

GOL! 69.dakikada Konyaspor, Skubic'in golüyle durumu 3-2 öne geçti

76.dakikada Erdri Cekici ceza sahası dışından vurdu şutu kaleyi bulmadı

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ 77.dakikada Ankaragücü'nden Börven ve Endri Cekici çıktı yerlerine Emre Güral ve Paintsil girdi

GOL! 78.dakikada Ankaragücü Paintsil'in golüyle skoru 3-3 yaptı

80.dakikada Konyaspor atağında Guilherme Sitya şutunu çekti top savunmadan döndü

PENALTI! 87.dakikada Konyaspor'dan Adil'in elle oynaması sonucu hakem penaltı kararı verdi

GOL! 89.dakikada Ankaragücü Emre Güral'ın penaltı golüyle 4-3 öne geçti

KIRMIZI KART! Son anlarda Ankaragücü takımında Bolingi kırmızı kartla oyun dışı kaldı

Mücadeleyi Ankaragücü 4-3 galip bitirdi



