Ankaragücü - Konyaspor maç sonucu: 4 - 3
Ankaragücü, Süper Lig'de 12. hafta maçında Konyaspor'u gol düellosu şeklinde geçen maçta 4-3 yendi ve bu sezon ilk galibiyetini aldı. Ankara ekibi iki kez geriye düştüğü maçı son anlarda Emre Güral'ın penaltı golüyle kazanmayı bildi
Süper Lig'de bu sezon çıktığı ilk 9 maçta galibiyet ile tanışamayan Ankaragücü, 12. hafta eski teknik direktörü İsmail Kartal yönetimindeki Konyaspor 4-3 yenmeyi başardı. Ankara ekibi iki kez geriye düştüğü maçı son anlarda Emre Güral'ın penaltı golüyle kazanmayı bildi. Bu sonuçla puanını 5 yapan Ankaragücü bu sezon ilk kez 4 gol attı
Konyaspor ise deplasmanda oynadığı 6. maçında beşinci kez puan kaybetti
Maçtan Dakikalar
2.dakikada Milosevic ceza sahasına ortasını yaptı ancak savunma topu uzaklaştırdı
8.dakikada gelişen Ankaragücü atağında sol kanattan Tiago Pinto ortaladı ancak top takım arkadaşlarına ulaşmadı
GOL! 16.dakikada Ankaragücü Saba Lobjanidze'nin golüyle 1-0 öne geçti
SARI KART! 20.dakikada Ankaragücü takımından Diousse hakemden sarı kart gördü
SARI KART! 29.dakikada Ankaragücü takımından Bolingi hakemden sarı kart gördü
GOL! 29.dakikada Konyaspor, Uğur Demirok'un penaltı golüyle durumu 1-1 yaptı
GOL! 38.dakikada Konyaspor, Milosevic'in golüyle durumu 2-1 öne geçti
SARI KART! 39.dakikada Konyaspor takımından Jevtovic yaptığı faul sonucu sarı kart gördü
DİREKTEN DÖNDÜ! 43.dakikada Ankaragücü tehlikeli geldi. Bolingi'nin şutu direkten dışarı gitti
İlk yarıyı Konyaspor 2-1 galip tamamladı
GOL! 48.dakikada Ankaragücü Börven'in golüyle skoru 2-2 yaptı
50.dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu Erdri Cekici kullandı ortasını savunma uzaklaştırdı
56.dakikada sağ kanattan Skubic şutunu çeki kaleci Friedrich topu uzaklaştırdı
NET POZİSYON! 63.dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Hurtado uygun durumda şutunu çekti ancak top kaleyi bulmadı
GOL! 69.dakikada Konyaspor, Skubic'in golüyle durumu 3-2 öne geçti
76.dakikada Erdri Cekici ceza sahası dışından vurdu şutu kaleyi bulmadı
OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ 77.dakikada Ankaragücü'nden Börven ve Endri Cekici çıktı yerlerine Emre Güral ve Paintsil girdi
GOL! 78.dakikada Ankaragücü Paintsil'in golüyle skoru 3-3 yaptı
80.dakikada Konyaspor atağında Guilherme Sitya şutunu çekti top savunmadan döndü
PENALTI! 87.dakikada Konyaspor'dan Adil'in elle oynaması sonucu hakem penaltı kararı verdi
GOL! 89.dakikada Ankaragücü Emre Güral'ın penaltı golüyle 4-3 öne geçti
KIRMIZI KART! Son anlarda Ankaragücü takımında Bolingi kırmızı kartla oyun dışı kaldı
Mücadeleyi Ankaragücü 4-3 galip bitirdi